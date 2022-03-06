فيديو.. إطلاق صواريخ وسط منطقة سكنية في أوكرانيا

2022/03/06 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم ناشطون القوات الروسية باستخدام المناطق المأهولة بالسكان في الصراع مع الجيش الأوكراني، وفق ما وثقه مقطع فيديو التقط بواسطة طائرة مسيرة

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