الفصل التاسع: حملنا الثورة على أكتافنا(78) - جودي كوكس

2022/03/06 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس الفصل التاسع من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917 جودي كوكسمساء 10 تشرين الأول/أكتوبر عام 1917، غادرت ألكسندرا كولونتاي متردية قبعة مزخرفة وتحمل نوعاً محدداً من المظلات من شأنها الدلالة على أنها “سيدة” لأي جاسوس يراقبها.



توجهت إلى منزل عاملة في الحزب، تاتيانا فلاكسيرمان، التي كان زوجها، سوخانوف، الرجل الذي استمع على نقاش العاملات اللواتي كن يناقشن إمكانية حصول الثورة (راجع/ي بد ......





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