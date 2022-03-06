2022/03/06 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 شأن كل الثورات العظيمة في التاريخ ( الثورة الفرنسية، الثورة الروسية.الخ) لعبت المرأة دورا كبيرا في ثورة ديسمبر باشتراكها في المظاهرات ويث الحماس وسط الثوار ، وكشف معلومات العدو للثوار، وايواء الثوار من بطش عناصر الأمن والارهابيين ،ونالت نصيبها من الاستشهاد ( الشهيدة ست النفور.الخ) والاصابات بالرصاص الحي، الاعتقال والتعذيبالوحشي ، وجريمة الاغتصاب والتحرش بهدف كسرها وارهابها عن المشاركة في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 مارس ودور المرأة السودانية في الثورة (3) والأخيرة - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 مارس ودور المرأة السودانية في الثورة (3) والأخيرة - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).