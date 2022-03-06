2022/03/06 | 23:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، ضبط أسلحة ومواد ممنوعة الحيازة خلال عمليات تفتيش جنوب شرقي بغداد.وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية مع مفرزة من الأمن الوطني لمنطقة المدائن ، نفّذت واجب تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي الاستقلال ) جنوب شرقي بغداد".واضاف، ان "العملية أسفرت عن العثور داخل احد المنازل على 3 مسدسات صوتية ، 11 مخزن أسلحة مختلفة الانواع ، 2 كسرية صيد هوائية ، 28 سبطانة أسلحة مختلفة الانواع ، 2 هياكل مسدس تالفة ، 4 هياكل بنادق تعليمية ، 4 بيت ترباس بدون ابرة ، 4 هياكل بندقية قديمة"، مؤكدا انه "تم التعامل مع المضبوطات اصولياً وإحالة صاحب الدار إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه" .

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