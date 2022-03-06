مقتل امرأة على يد مسلحين وسط أربيل

2022/03/06 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل امرأة على يد مسلحين وسط أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين قتلوا مساء اليوم باطلاق نار امرأة على طريق 100 بالقرب من عينكاوه وسط اربيل ".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

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