القائم بأعمال السفارة الأوكرانية: قلوب العراقيين معنا.. نمر بنفس ظروفهم

2022/03/07 | 00:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تحدث القائم بأعمال السفارة الأوكرانية أليكسندر بوراشينكوف عن موقف العراق الشعبي والرسمي من الحرب الدائرة في بلاده بعد إعلان روسيا انطلاق عملية عسكرية ما زالت تجري حتى الآن.

نتوقع أن يكون العراق، كغالبية دول العالم، إلى جانبنا ضد روسيا والأهداف الروسية واحتلالها والزمن كفيل بأن يثبت ذلك

وقال بوراشينكوف في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" إن "قلوب العراقيين وأرواحهم مع أوكرانيا.



فهمنا من الحكومة العراقية ومن العراقيين أنهم إلى جانبنا ومن المهم جدًا إدراك كون العراق قلبًا وقالبًا مع الشعب الأوكراني في هذه الظروف".

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وكان العراق قد امتنع عن التصويت لصالح مشروع قرار إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا في الأمم المتحدة.

وعلق القائم بأعمال السفار على موقف العراق بالقول:" أفهم أن هذا موقف يبين أن العراق ليس مع الاحتلال الروسي.



لكن من جهة أخرى نتوقع أن يكون العراق، كغالبية دول العالم، إلى جانبنا ضد روسيا والأهداف الروسية واحتلالها.



الزمن كفيل بأن يثبت ذلك"، مبينًا أن "الأوضاع الحالية للعراق ليست سهلة، وليس من الجيد للعراق في ظل هذه الظروف المعقدة، أن تبقى سفارته في كييف".

وإذا ما كان الأوكرانيون راضين عن مستوى مساندة الحكومة العراقية، قال بوراشينكوف إنّ "للعراق تجارب مرة مع الحرب.



أوكرانيا، تمر اليوم بظروف مماثلة.



أعتقد أن العراق يساندنا من الناحية الإنسانية أيضًا.



تحدثنا مع العراق عن المواطنين الأوكرانيين الذين لديهم أقارب ومعارف هنا.



العراق مستعد لمد الشعب الأوكراني بمساعدات إنسانية".

ولم يرغب القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بالإجابة عن الموقف الرسمي في مسألة الوقوف إلى جانب أوكرانيا أو روسيا، بل أشار إلى "المساندة التي نتمتع بها من جانب الشعب العراقي"، وتحدث عن "العدد الكبير من الاتصالات الهاتفية ومبادرات المواطنين العراقيين العاديين لمساندة ومساعدة أوكرانيا.



هؤلاء لم يروا أوكرانيا قط من قبل، وكل ما يرونه هو ما يجري.



لهذا نشعر بمساندة كبيرة من جانب شعب العراق".

ولفت أيضًا إلى "مساعدات إنسانية ومساعدات مالية وأمور أخرى كثيرة" يقدمها العراقيون لهم"، مشيرًا إلى أن "الحرب هي الحرب، والعراقيون يعرفون هذا أكثر من أهالي البلاد الأخرى".

عدد كبير من الاتصالات الهاتفية ومبادرات المواطنين العراقيين العاديين لمساندة ومساعدة أوكرانيا لهذا نشعر بمساندة كبيرة من جانب شعب العراق

وفي سؤال عن اقتراح البنك المركزي العراقي إيقاف التعاملات المالية مع روسيا، قال أليكسندر بوراشينكوف إنه "لم أسمع بموقف رسمي كهذا.



ربما تحدث أحدهم باسمه.



لكن أستطيع إخبارك بأن العقوبات ستنفذ ضد المحتل. فروسيا دولة احتلال حاليًا تطبيق هذه العقوبات يبين موقف العالم من أجل إيقاف هذه الحرب، وهو موقف جاد للغاية".

وتطرق القائم بأعمال السفارة إلى الأوكرانيين المتواجدين في العراق، وأشار إلى أن "إقليم كردستان منح 500 بطاقة إقامة لمواطنين أوكرانيين.



لكن من الصعب معرفة عدد الأوكرانيين في العراق.



ربما يكونون ألف شخص".

وعن حجم التبادل التجاري بين العراق وأوكرانيا، قال أليكسندر بوراشينكوف إن "حجم التبادل التجاري في العام الماضي كان نصف مليار دولار حسب المصادر الرسمية".

وأضاف أن "العراق مليء بالمنتجات الغذائية الأوكرانية.



نحو 10% من المنتجات الغذائية أوكراني، بينها منتجات مختلفة كالدجاج المجمد والبيض والزيت وغير ذلك.



إن تحدثنا في الاقتصاد، وهو موضوع مهم، فإن أوكرانيا ترى في العراق واحدًا من أكبر مستوردي البضائع الأوكرانية".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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