2022/03/07 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملعب الشهداء يستعد لاستقبال الامارات وملاعب يكشف تفاصيل جديدة | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4OdLPbeklvw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملعب الشهداء يستعد لاستقبال الامارات وملاعب يكشف تفاصيل جديدة | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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