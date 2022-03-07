2022/03/07 | 00:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PqsGVBKdpOE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة البرلمان الثالثة بينت حجم التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي | تقرير بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة البرلمان الثالثة بينت حجم التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي | تقرير بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).