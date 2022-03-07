ضبط مستلزمات طبية ومختبرية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي

2022/03/07 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مستلزمات طبية ومختبرية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري محملة ب(١٢٦) كارتون مستلزمات طبية وادوات زجاجية مختبرية." وأضافت، أنه "بعد تدقيق كوادرنا للمعاملة الكمركية المنجزة من قبل مركز كمرك ام قصر الشمالي تبين عدم وجود إجازة استيراد خاصة بالمواد المذكورة بينما تم ارفاق اجازة تخص جهاز لقياس ضغط الهواء اما المخالفة الاخرى هي عدم وجود موافقه وزارة الصحة / دائرة الأمور الفنية". وتابعت الهيئة، انه "تم تنظيم محضر ضبط واحالة المخالفة للقضاء لمحاسبة المقصرين"، مؤكدة أنها مستمرة بمتابعة ملف استيراد الادوية والمستلزمات الطبية لمنع دخول اي منها بشكل مخالف للشروط والضوابط حفاظا على صحة وسلامة ابناء البلد.

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