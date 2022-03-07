2022/03/07 | 00:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقدم مسلحون مجهولون اليوم الاحد، على قتل امرأة وسط محافظة أربيل.وقال مصدر أمني لـ “ايرث نيوز”، إن “مسلحين مجهولين فتحوا النار على امرأة في أربيل، وأردوها قتيلة في الحال”، دون معرفة أسباب ذلك.وأضاف المصدر أن “الحادثة حصلت على طريق الـ 100 بالقرب من منطقة (عين كاوة) وسط أربيل”.وأشار إلى أن […]

ظهرت المقالة مسلحون يقتلون امرأة وسط أربيل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون امرأة وسط أربيل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتلون امرأة وسط أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).