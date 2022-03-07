برشلونة يقلب الطاولة على إلتشي ويقفز للمركز الثالث

2022/03/07 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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قلب فريق برشلونة تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه إلتشي في عقر داره (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم فيديل شافيز في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد برشلونة الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر اللاعبين فيران توريس والهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين (60، 84 من ركلة جزاء) على الترتيب.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، وقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل توقف رصيد نادي إلتشي عند 29 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

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