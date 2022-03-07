الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا هاجم موقعا عسكريا

2022/03/07 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الاسرائيلي أن جنوده قتلوا بالرصاص، الأحد، فلسطينيا هاجم موقعا عسكريا في الضفة الغربية بزجاجات حارقة.

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