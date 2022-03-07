شاهد بالفيديو.. بهذه الطريقة تفادت روسيا انفجار اكبر مفاعل نووي

2022/03/07 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h51Xmat57zU

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