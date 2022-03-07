شاهد ما تبقى من بحيرة حمرين.. صيادون ينتظرون الأمطار

2022/03/07 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شهدت بحيرة حمرين الخزين الاستراتيجي للمياه في ديالى انحسارا في مياهها تجاوز 90% قياسا بالفترة ذاتها من اذار 2019 وسطتقلص عدد الصياديين بنسبة تصل الى 95% وباتت حركة الصياديين شبه مستحيلة مع زحف الجفاف الى قلب البحيرة.

وقال ابراهيم الجبوري صياد في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "بحيرة حمرين تلفظ انفاسها الاخيرة بعد انحسار كبير لمياهه"، مؤكدا بان"خلال اذار 2019 كادت مناطقنا تغرق بالكامل لكن الصورة تغيرت بعد 3 سنوات فقط وبان المشهد قاس جدا".

واضاف الجبوري "لانعرف اسباب جفاف بحيرة حمرين ولكن حتما هناك خلل ما ادى الى هذه النتائج الكارثية"، لافتا الى انه "في كل بلدانالعالم هناك لجان لادارة ملف المياه وتحافظ عليها لكن هنا ربما الوضع مختلف ونترك الامر للجهات ذات العلاقة في بيان اسباب جفافبحيرة حمرين".

اما مدير ناحية السعدية( احمد الزركوشي) والتي تقع بحيرة حمرين ضمن حدودها الادارية فقد اشار الى ان "وضع البحيرة صعب جداوالجفاف قادم لامحالة والجميع بانتظار هبة السماء وبخلافه سيكون الموقف كارثي في صيف 2022".

واضاف الزركوشي،ان "مهنة صياد السمك انتهت تقريبا في بحيرة حمرين واغلب القوارب متوقفة لان مد الجفاف تركها ورائه وكانها فيصحراء قاحلة".

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