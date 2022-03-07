ماكرون يبلغ زيلينسكي برد بوتين بشأن ضمان حماية المحطات النووية

2022/03/07 | 01:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قصر الإليزيه، الأحد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأطلعه ماكرون على مكالمته السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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