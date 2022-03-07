إسرائيل تكشف معلومات عن اعترض طائرتين مسيرتين إيرانيتين قبل عام

2022/03/07 | 01:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، معلومات حول اعتراض طائرات مقاتلة من نوع F35 لطائرتين إيرانيتين مسيرتين "في سماء المنطقة" قبل نحو عام.

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