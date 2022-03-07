العراق يعزز الدفاعات على حدوده مع سوريا وداعش يقتل 15 عسكرياً لقوات الأسد في البادية

2022/03/07 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬عراقية،‭ ‬الأحد،‭ ‬تعزيز‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية،‭ ‬بقوات‭ ‬واسلحة‭ ‬إضافية،‭ ‬لمنع‭ ‬تسلل‭ ‬الإرهابيين‭.‬ وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬اللواء‭ ‬تحسين‭ ‬الخفاجي،‭ ‬امس،‭ ‬أن‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭ ‬جرى‭ ‬تعزيزها‭ ‬بقوات‭ ‬اضافية‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬بخط‭ ‬ثان،‭ ‬لمساندة‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الأول‭.‬ وأردف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعزيزات‭ ‬جرى‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ […]

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