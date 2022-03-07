مع محمد بن سلمان.. مقابلة أم حوار؟

2022/03/07 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬انخفضت‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬الندرة،‭ ‬الأحاديث‭ ‬الصحفية‭ ‬الطويلة‭ ‬والمعمقة‭ ‬التي‭ ‬يدلي‭ ‬بها‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬الى‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬مقروءة‭ ‬كالصحف‭ ‬والمجلات،‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬أصبحت‭ ‬قليلة‭ ‬العدد،‭ ‬ومعظم‭ ‬المتوافر‭ ‬منها‭ ‬منكفىء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬محدود‭ ‬داخل‭ ‬بلده،‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬ الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬عقدي‭ ‬السبعينات‭ ‬والثمانينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬كانوا‭ ‬يقبلون‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ […]

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