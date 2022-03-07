واشنطن ترفض المطالب الروسية في الاتفاق النووي مع ايران

2022/03/07 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬– ‭ ‬طهران‭ -‬الزمان قلل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬المطالب‭ ‬الروسية‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬موسكو‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬ وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬إس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ […]

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