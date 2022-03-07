ميلان يستعيد صدارة الكالتشيو بالفوز على نايولي

2022/03/07 | 01:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق ميلان فوزًا صعبًا على خصمه فريق نابولي مساء الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.وحل ميلان ضيفًا على نابولي على في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من السيري آ، حيث فاز الروسونيري بهدف دون رد.وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف، حيث فشل […]

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