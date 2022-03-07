إسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين إيرانيتين بـ

2022/03/07 | 01:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اعتراض، في مارس/ آذار 2021 طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل.

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