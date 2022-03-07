التحالف الثلاثي: نتعرّض لضغوط إقليمية.. جرّبونا في الحكم 4 سنوات

2022/03/07 | 02:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

تحدث عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي عن ضغوط خارجية وإقليمية يتعرض لها "تحالف الأغلبية"، داعيًا لإعطاء التحالف فرصة الحكم ويجربوه.

لا يوجد اتفاق بين التحالف الثلاثي على شخصية محددة لرئاسة الحكومة

وأكد المندلاوي في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" تمسك الإطار التنسيقي بالحكومة التوافقية وهو ما "يؤخر تشكيل الحكومة".

وقال برلمانيون في وقت سابق إن "المعلومات تؤكد أن الحكومة ستشكل بعد عيد الفطر"، أي في شهر أيار/مايو القادم.

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وأضاف أن "منصب رئاسة الجمهورية مرتبط مباشرة بترشيح رئيس الوزراء" لكنه قال: "لا يوجد اتفاق بين التحالف الثلاثي على شخصية محددة لرئاسة الحكومة".

وأشار المندلاوي إلى "ضغوطات خارجية وإقليمية ومحاولة للتأثير على تحالف الأغلبية"، كما تحدث عن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة متسائلًا عن سبب "ظهور صحوة المحكمة في هذا التوقيت".

وعن علاقة البارتي بالإطار، قال: "حاولنا مرارًا تجاوز الملفات مع الحكومات المتعاقبة لكن القفز على الدستور استمر وخلق أزمات" حتى "وصل قصف المدافع إلى حدود أربيل"، وهو ما اعتبره المندلاوي "تهديدًا خطيرًا".

ورأى عضو البارتي أن "الإطار التنسيقي ليس كتلة واحدة وإنما رؤوس" عدّة، وبناءً على ذلك فأن "الاتفاق مع شخص واحد أفضل".

والشخص الواحد هو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي "يصر على تمرير مشروع الأغلبية" والذي "سينقذ العراق" كما عبّر المندلاوي.

وردًا على الحديث عن عدم التزام الصدر بخط واحد، نفى عضو البارتي ذلك وقال إنه "ثابت على منهجه".

ليجرّبونا في الحكم لمدة 4 سنوات ونحن نتحمل المسؤولية

وتابع المندلاوي القول: "كل الديمقراطيات في العالم مبنية على أساس حكومة ومعارضة"، وأضاف "ليجرّبونا في الحكم لمدة 4 سنوات ونحن نتحمل المسؤولية".

وكان التحالف الثلاثي عقد يوم الأحد 6 آذار/مارس 2022 اجتماعًا جديدًا في بغداد على خلفية قرار البرلمان بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

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