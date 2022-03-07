مسؤول في البنتاغون: 95 % من الحشود الروسية دخلت أوكرانيا

2022/03/07 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الأحد، إن نحو 95 بالمئة من القوات التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا، مضيفا أن "القوات الروسية تواصل جهودها للتقدم وعزل كييف وخاركيف وتشرنيهيف عبر الشمال والشرق".

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