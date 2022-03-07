البنتاغون يعلن نشر قوات إضافية في ليتوانيا

2022/03/07 | 02:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في ليتوانيا وستنشر هناك وحدات من المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوي على خلفية التوتر مع روسيا.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في تصريح صحفي أدلى به في ميدان بابرادا الليتواني قرب الحدود مع بيلاروس: "تقرر إرسال كتيبة مدرعات ووحدات للدفاع الجوي والمدفعية إضافية إلى ليتوانيا".وأوضح قائد الفيلق الخامس بالجيش الأمريكي الجنرال جون كولاشسكي الذي يرافق ميلي، أنه "ستنشر في ليتوانيا رادارات ومدفعية ذاتية الحركة M-109، ومنظومات للدفاع الجوي Avenger مزودة بصواريخ Stinger".

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