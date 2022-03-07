انخفاض جديد في مبيعات البنك المركزي وحوالاته الخارجية

2022/03/07 | 02:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية انخفاضًا جديدًا يوم الإثنين 7 آذار/مارس 2022، إلى نحو 110 ملايين دولار.

بلغت الحوالات الخارجية أكثر من 93 مليون دولار وبنسبة 82% من مجموع المبيعات.

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، انخفاضًا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 109 ملايين و987 ألف دولار، بانخفاض قدره قرابة 4% أو ما يعادل 5 ملايين دولار تقريبًا عن مبيعات يوم الأحد.

وسجلت الحوالات الخارجية انخفاضًا بقرابة 20 مليون دولار إلى أكثر من 93 مليون دولار، على شكل طلبات لتعزيز الأرصدة في الخارج، وبلغت نسبتها 82% من مجموع المبيعات.

وعاود البنك المركزي مبيعاته المعتادة من العملة بشكل نقدي، وسجل نحو 17 مليون دولار إجمالي البيع النقدي، وبنسبة تقارب 18% من مجمل المبيعات.

وشهدت مبيعات الأحد انهيارًا تاريخيًا بالمبيعات النقدية وصلت إلى أقل من مليون دولار.

وقام 15 مصرفًا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، مقابل 10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، بمشاركة 42 شركة توسط و8 شركات صرافة.

وغطى البنك المبيعات بالأسعار التالية:

سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1460) دينارًا لكل دولار.

سعر البيع النقدي (1460) دينارًا لكل دولار.

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