صعود جنوني في أسعار النفط والذهب.. برنت قرب 130 دولارًا للبرميل

2022/03/07 | 03:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع بارتفاعات جنونية في أسعار النفط والذهب مع تصاعد وتيرة الحرب الروسية - الأوكرانية، ومخاوف فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية من قبل الغرب.

قفزت أسعار خام برنت القياسي بأكثر من 9% متخطية مستوى 130 دولارًا للبرميل

وقفزت أسعار خام برنت القياسي بأكثر من 9% في افتتاح جلسة الإثنين 7 آذار/مارس 2022 متخطية مستوى 130 دولارًا للبرميل قبل أن تستقر العقود الآجلة تسليم نيسان/أبريل قرب 129 دولارًا، بارتفاع قدره قرابة 10 دولارات عن آخر إغلاق يوم الجمعة الماضي.

أما النفط الأمريكي فحقق هو الآخر قفزة بقرابة 10 دولارات عن آخر إغلاق يوم الجمعة، وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنحو 9% فوق مستوى 125 دولارًا للبرميل.

ويقف الذهب الآن على بعد أقل من 15 دولارًا عن سعر ألفي دولار للأونصة الواحدة.

ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا وأداة تحوط للمستثمرين في أوقات الأزمات.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أوكرانيا أفادت بسيطرة القوات الروسية على محطة زاباروجيا، وأن القوات الروسية قامت بتغيير شبكات الهواتف الجوالة، واتصالات الإنترنت، وبالتالي لم تعد السلطات الأوكرانية قادرة على حيازة المعلومات عبر القنوات التقليدية.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة في خضم مناقشات مع الحلفاء في أوروبا حيال فرض حظر على واردات الدول الأوروبية من النفط الروسي.

يقف الذهب الآن على بعد أقل من 15 دولارًا عن سعر ألفي دولار للأونصة الواحدة

وسجلت أسعار النفط قفزات كبيرة خلال الأسبوع المنصرم والأول من شهر آذار/مارس الحالي، هي الأعلى منذ 10 إلى 14 عامًا.

وصعد خام برنت بنحو 20.5% ليغلق فوق مستويات 118 دولارًا للبرميل، كما صعد أيضًا خام غرب تكساس بأكثر من 25% ليغلق فوق مستويات 115 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط العراقي (خام البصرة الثقيل) متخطية حاجز 100 دولار للبرميل بحلول فجر يوم السبت 5 آذار/مارس 2022 بتوقيت بغداد.

وكان خام البصرة الخفيف قد لامس حاجز 104 دولارات للبرميل قبل يومين، قبل انخفاضه بنحو 4%.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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