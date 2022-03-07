مسؤول أمريكي يكشف لـCNN عن مطار سري أصبح مركزا لتزويد أوكرانيا بالسلاح

2022/03/07 | 03:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لشبكة CNN، إن رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي زار، الأسبوع الماضي، مطار لم يكشف عنه بالقرب من الحدود الأوكرانية أصبح مركزا لشحن الأسلحة.

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