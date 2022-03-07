العراقيون في أوكرانيا.. الهروب من الحرب

2022/03/07 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماهي الجهود الحكومية لإجلاء او إعادة العراقيين العالقين في أوكرانيا؟

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