وزير الصحة: نجحنا بتطويق «كورونا»

2022/03/07 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

قال وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي : إن الملاكات الطبية والصحية تمكنت من تخفيف الآثار الناجمة عن أزمة كورونا.



وأوضح العقابي لـ"الصباح" على هامش ورشة عمل مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لإطلاق تقرير مراجعة التغطية الصحية الشاملة والتأهب للطوارئ أن "الوزارة عملت منذ بداية الجائحة على نشر التوعية الصحية وتنفيذ حملات وطنية للتلقيح بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن "ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخمس دول شهدت مراجعة شاملة لجوانب التوعية الصحية والاستعدادات للتأهب للكوارث والجوائح والأمور الطارئة".

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