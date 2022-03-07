2022/03/07 | 03:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت عدة وسائل إعلام أميركية، أن منصة الفيديو على الإنترنت "نتفليكس"، علقت خدمتها في روسيا، احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.وكان عملاق الفيديو قد أوقف في وقت سابق من هذا الأسبوع عملياته لشراء الحقوق وإنتاجاته الخاصة في روسيا.وقال متحدث باسم المنصة لمجلة فارايتي الأميركية: "بالنظر إلى الظروف على الأرض، قررنا تعليق خدمتنا في روسيا".ورغم تسجيلها 221,8 مليون مشترك في نهاية عام 2021، تعد نتفليكس لاعبا ثانويا في روسيا، حيث تضم أقل من مليون مشترك، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.ولا تنشر المنصة أرقاما مفصلة حول نشاطها في السوق الروسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وبقرارها الأحد، تنضم نتفليكس إلى العديد من الشركات الأجنبية التي أعلنت تعليق أنشطتها أو انسحابها التام من روسيا منذ بدء هجومها على أوكرانيا.وكانت الشركة قد كشفت، الاثنين، لموقع فولتشر، أنها لا تعتزم الامتثال للقانون الروسي، الذي يشرط على منصات البثّ إدراج عدد من القنوات المجانية يعد بعضها وسائل للدعاية الحكومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتفليكس تعلق خدمتها في روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتفليكس تعلق خدمتها في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).