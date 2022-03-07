عراقيون يسخرون من ارتفاع أسعار الزيت: أغلى من المشروبات الكحولية

2022/03/07 | 04:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

موجة من الانتقادات والسخرية اللاذعة أطلقها مدونون عراقيون تفاعلوا مع أنباء عن ارتفاع أسعار زيت الطعام.

وقال مدونون تأكد "ألترا عراق" من صحة معلوماتهم إن سعر عبوة الزيت في الأسواق المحلية قفزت إلى 4 آلاف دينار (قرابة 3 دولارات).

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وتغريدات رصدها "ألترا عراق" تتحدث عن الارتفاع.

ربط مدونون بين ارتفاع سعر النفط عالميًا مع تكلفة الإنتاج والنقل وبالتالي على أسعار السلع الأخرى خصوصًا وأن العراق يعتمد على الاستيراد.

جاءت تلك التعليقات ردًا على منتقدي ارتفاع الأسعار بحجة صعود أسعار النفط العالمية، وبالتالي زيادة عائدات العراق.

وذكّر مدونون بمعامل صناعة الزيت في بغداد وبابل التابعة للحكومة.

التندّر والسخرية أخذت شطرًا من تعليقات مدونين عراقيين، فبين من دعا لعدم شراء الزيت حفاظًا على الصحة، ومن دعا لذلك بحجة محاربة السمنة.

وقارن آخرون أسعار الزيت ومعجون الطماطم بأسعار الذهب الذي يُقدم "مهرًا" للنساء عند الزواج، فيما اعتبر آخرون عبوة الزيت بمثابة هاتف محمول من طراز آيفون.

وفي منحى آخر للسخرية، تحدث مدونون عن تجاوز أسعار الزيت لأسعار المشروبات الكحولية الفاخرة.

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