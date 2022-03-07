الكابو قائد ثورة الغناء - اشرف عتريس

2022/03/07 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس هو الفنان حميد الشاعرى (ليبى/مصرى) الذى ذاع صيته فى منتصف الثمانينيات حيث جاء إلى القاهرة باحثاً عن الشهرة والمجد والتلحين وكان أول تعاون مع الكينج محمد منير فى أغنية ( ضل الطريق بينا) فى ألبوم اتكلمى وقد سبق هذا التعاون محاولات لإصدارألبوم لم ينجح (السود أنظاره) وفريق النسور ثم استخدام لقب المزداوية نسبة الى الفنان الليبى المهاجر فى حينها ناصر المزداوى ،ثم اصدر ألبوم (رحيل) وكانت ......





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