الـعـنـصـريــة بــيــن الــمــعــرفــة والـــتــكـــويــ،ن - أحمد الخميسي

2022/03/07 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن جانب فكري، غير النواحي العسكرية والسياسية، جانب مرتبط بالنظرة العنصرية الأوروبية لشعوب العالم الثالث، وهي النظرة التي امتدت من تحقير القوميات، والأعراق، وصولا إلى الديانة، حتى أن نائبا بولنديا لم يخجل من التصريح بقوله:" استقبلنا مليوني لاجيء أوكراني، ولن نستقبل مسلما واحدا "، هذا عن الدين، أما عن التمييز على أساس اللون والبشرة فقد جاء في قناة " بي بي سي" الانجليز ......





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