2022/03/07 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، الأحد، أنه علق إمكانية نشر مقاطع فيديو جديدة على منصته في روسيا، بعدما اعتمد مجلس الدوما قانونا جديدا ينص على فرض عقوبة السجن على كل من ينشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي وغزوه لأوكرانيا.

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