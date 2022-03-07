2022/03/07 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الغزو الروسي من يومه العاشر، ينشغل العلماء والباحثون الأوكرانيون بأمور بعيدة عن العلم حاليا، بل أن بعضهم حمل السلاح واشترك في جهود المقاومة ضد الروس، كما قال باحثون لموقع Nature العلمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اعتقدت أني نسيت هذا الرعب".. الغزو الروسي يهدد ما أنجزه علماء أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اعتقدت أني نسيت هذا الرعب".. الغزو الروسي يهدد ما أنجزه علماء أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).