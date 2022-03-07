سقوط قذيفة روسية على بعد أمتار من أوكراني

2022/03/07 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظات مرعبة صورها فيديو يظهر سقوط قذيفة على بعد أمتار من رجل في بلدة إربين الأوكرانية.

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