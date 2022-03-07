سوريا: قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

2022/03/07 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت "وسائط الدفاع الجوي" السوري، الاثنين، لقصف إسرائيلي "استهدف المنطقة الجنوبية" بمحيط العاصمة دمشق، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".

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