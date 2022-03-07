السودان وأوكرانيا دول ميليشية - المنصور جعفر

2022/03/07 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يؤشر هذا النص إلى معالم مشتركة لفشل سيطرة الميليشيات على الدول رغم نجاح تمكنها إلأول وكما يؤشر إلى بعض المعالم المشتركة لإنهيار الحكومات والدول.



.وينتهي النص إلى افتراض أن الأنانيات تتطور إلى حالات إنفراد سياسي عسكري وأن بديل الأنانية وعسكرياتها يلزمه أن يكون ضدها إشتراكياً.



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(أ) بعض حالات سيطرة الميليشيات على الدول ثم إنهيارها: 1.



سيطرة بعض ألوية الجيش على قمة دولة روما ......





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