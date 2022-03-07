قتلى بينهم أطفال في إعصار ولاية آيوا الأميركية

2022/03/07 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية آيوا الأميركية، السبت، إلى سبعة أشخاص على الأقل، اثنان منهم أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات، حسبما ذكر مسؤولون الأحد.

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