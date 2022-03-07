عالمياً.. اسعار النفط تلامس الـ140 دولارا للبرميل

2022/03/07 | 08:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لامس سعر برميل خام “برنت” بحر الشمال عتبة 140 دولارا اليوم الاثنين، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجل عند 147.50 دولارا في أغسطس عام 2008.وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23:00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139.13 دولارا، قبل أن يتراجع.وعند حوالى الساعة 00:30 […]

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اسعار النفط تلامس الـ140 دولارا للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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