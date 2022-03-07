اليوم : مواجهتان ساخنتان في الدوري السلوي

2022/03/07 | 08:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ̴بغداد - واعتحتضن قاعة الشعب اليوم الاثنين لقاءين مهمين ضمن المرحلة الثانية من الدوري الممتاز بكرة السلة، الأول يجمع فريقي الحشد الشعبي وغازالشمال في الثالثة عصراً، تليه مباراة دجلة الجامعة مع الحلة، وتسبق هـاتـين المـبـاراتـين مواجهتان لنفس الـفـرق ضمن دوري الشباب المصاحب .ويطمح فريق الحشد في المباراة الأولى إلى تجاوز عقبة فريق غاز الشمال والاقتراب بشكل كبير إلى المربع الذهبي، وهو يعلم أن المباراة ليست سهلة عليه لاسيما أن منافسه سبق له أن قدم مستوٍ كبير ونجح في تحقيق عدد من الانتصارات آخرها كـان على شقيقه نفط الشمال . ويسعى فريق دجلة الجامعة هو الآخر إلى مواصلة نتائجه الجيدة واللحاق بركب الفرق المتأهلة إلـى المربع الذهبي عندما يواجه هو الآخرمنافسا شرسا، هو الحلة الذي سبق أن أوقع وأحرج فرق المقدمة.

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