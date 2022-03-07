عادل خيرى .. لماذا ينسونه ولا يكرموه سنويا ؟؟؟ - منى حلمي

2022/03/07 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي --------------------------------------------------------حينما أرتب العواطف الإنسانية أضع «الوفاء» فى الدرجة الأولى.



ولذلك لا أغفر لنفسى أننى أحببت رجلًا ، منحنى البهجة الوقورة ، ولحظات لا تعد من السعادة والطاقة المتناغمة مع الكون ، ولا أكتب عنه كلمة وفاء.أطمع فى قلبه الكبير ، ليسامح الناس فى بلادنا ، على نسيانه ، وعدم تكريمه سنويا ، وفى ذكرى ميلاده ، وفى ذكرى ......





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