أوكرانيا تنشر صورة قنبلة الـ 500 كيلو

2022/03/07 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأحد، صورة لقنبلة روسية تزن 500 كيلو غرام وصفها بـ"المروعة".

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