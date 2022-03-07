شاهد.. إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي في الحرمين وإعادة السجاد

2022/03/07 | 08:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، الإثنين، مقطع فيديو لإزالة ملصقات التباعد الاجتماعي وإعادة السجاد في الساحات الخارجية في الحرمين

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