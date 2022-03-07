غارات إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق

2022/03/07 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعاستهدفت غارات إسرائيلية فجر اليوم الاثنين جنوب العاصمة السورية دمشق واسفرت عن وقوع ضحاياوذكرت وكالة الانباء السورية سانا أنه “حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من إتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.وأشارت إلى أن العدوان أسفر عن “سقوط مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.المصدر وكالة الانباء السورية سانا

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