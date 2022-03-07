الموسوي: الاطار سيكون الثلث الضامن لافشال تمرير مرشح “الديمقراطي” للرئاسة

2022/03/07 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، ان الاطار التنسيقي سيمضي باتجاه تعطيل جلسة تمرير رئيس الجمهورية في حال قدم الحزب الديمقراطي مرشحا لهذا المنصب، لافتا الى ان الاطار داعم للاتحاد ويسعى توافق بين الحزبين لتمرير مرشح الرئاسة.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “رئاسة الجمهورية تمثل حاليا اهم عقبة امام تشكيل الحكومة، […]

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