أول تعليق من الفيفا على

2022/03/07 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حادثة العنف في الدوري المكسيكي، أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إدانته للأحداث "البربرية" التي شهدتها مباراة كيريتارو وأطلس السبت

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