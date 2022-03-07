اقترب من 140 دولارا.. سعر النفط عند أعلى مستوى منذ 2008

2022/03/07 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة:بغداد… لامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولارا، الأحد، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سُجّل في أغسطس 2008، عند 147.50 دولارا.وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23:00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139.13 دولارا، قبل أن يتراجع.وعند حوالي منتصف الليل بتوقيت غرينتش، […]

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