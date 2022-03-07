الخارجية الروسية: الأحداث الجارية في أوكرانيا ستؤدي لشكل جديد من العلاقات بين موسكو والغرب

2022/03/07 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدير الإدارة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، أن الأحداث الجارية في أوكرانيا، ستؤدي إلى نوعية جديدة من العلاقات بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة وأوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من جهة أخرى.وقال تيابكين في تصريح صحفي، اننا “ننطلق من أنه وفقا لنتائج الأحداث الجارية، سيظهر لدى بلدنا نوعية جديدة […]

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