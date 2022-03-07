السعداوي: الاقليم يهرب النفط منذ سنوات وقرار المحكمة ألزم بغداد باستلام الواردات

2022/03/07 | 08:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب السابق وعضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان بدورته الماضية عبد الهادي السعداوي، ان الاقليم يواصل تهريب النفط منذ سنوات من دون تسليم اي ورادات الى بغداد، لافتا الى ان قرار المحكمة الاتحادية ألزم بغداد باستلام الواردات من الاقليم.وقال السعداوي لـ /المعلومة/، ان “كردستان لايمتلك صلاحية لاستلام اي مبالغ تخص […]

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